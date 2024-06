Ex Milan, Massara è il nuovo direttore sportivo del Rennes: il comunicato ufficiale

Frederic Massara est nommé directeur sportif du SRFC



Nous lui souhaitons la bienvenue en Bretagne. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 10, 2024

riparte dalla Francia, un anno dopo l'addio alinizia una nuova avventura in Ligue 1:Il club bretone ha ufficializzato l'ingaggio del dirigente, che 12 mesi fa si separava dai rossoneri e ricoprirà il nuovo ruolo a partire dalla stagione 2024/25.- Il comunicato del Rennes:"Frederic Massara è nominato direttore sportivo dello Stade Rennais F.C.

Frederic Massara ha un ricco background. Franco-italiano, nato a Torino, in Italia, è sceso in campo da professionista e ha giocato più di 450 partite.Ha poi lavorato come vice allenatore prima di essere nominato responsabile del reclutamento del Palermo. Nel 2011 approda all'AS Roma, dove viene nominato direttore sportivo nel 2016. La sua avventura alla Roma avrà una breve pausa visto che Frederic Massara seguirà Walter Sabatini all'Inter e allo Jiangsu Suning nel 2017 prima di tornare nella capitale italiana.Nel 2019 è stato nominato direttore sportivo del Milan dove, insieme a Paolo Maldini, ha lavorato alla costruzione della rosa, campione di Serie A nel 2022 e semifinalista di Champions League nel 2023. Gli è stato inoltre conferito il titolo di miglior direttore sportivo della anno ai Globe Soccer Awards 2022.

Sulle rive della Vilaine gestirà la politica sportiva del club, dalla formazione alla squadra professionistica e lavorerà in stretta collaborazione con Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo – Direttore Generale dello Stade Rennais F.C di luglio 2024.Questa nomina fa parte di un ciclo di forti investimenti per lo sviluppo del club, a lungo termine, attorno ai suoi due assi principali: un’ambizione sportiva leader per la squadra professionistica e un centro di formazione riconosciuto come uno dei più efficienti in Europa".