Milan, Jovic in sospeso: decide Fonseca. Moncada lavora per Broja e Denkey

Redazione Calciomercato

Il gioiello olandese, protagonista di una stagione fenomenale con il Bologna, è pronto a vestire il rossonero per formare un tridente di grande qualità tecnica con Rafael Leao e Christian Pulisic., nuovo allenatore del Milan a partire da mercoledì prossimo,Con la sua Albania affronterà l’Italia nel prossimo Europeo in Germania prima di avere l’opportunità di sbarcare nella serie A. Armando Broja è un’idea concreta del Milan come riserva di spessore al centravanti titolare.Un’idea alternativa risponde al nome di Kevin Denkey, attaccante classe 2000 protagonista di un’annata ricca di gol con la maglia del Cercle Bruges.

I prossimi saranno i giorni di Luka Jovic. L’attaccante serbo sembrava a un passo dal rinnovo con il Milan, ma ore le cose sembrano essere cambiate:La scelta finale sarà presa dopo aver consultato Paulo Fonseca che, al momento, sembra voler puntare su un altro tipo di attaccante.