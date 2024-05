Ex Milan, riecco Massara: sarà il nuovo direttore sportivo del Rennes

Getty

Un anno dopo l'addio alriparte e lo fa dalla: per lui sta per cominciare una nuova avventura inPoco meno di 12 mesi fa si concretizzava la conturbata separazione con i rossoneri, ora l'accordo è stato raggiunto per prendere le redini di un nuovo progetto sportivo.- A dare la notizia è il quotidiano francese L'Equipe:, medesimo incarico che ricopriva al Milan.- L'intesa definitiva è stata raggiunta negli ultimi giorni, alla fine della scorsa settimana: Ricky Massara raccoglierà l'eredità di, accostato nei mesi scorsi alla Roma per il dopo Tiago Pinto.

- Il Rennes ha chiuso l'accordo e così facendo ha bruciato la concorrenza delche aveva fatto dei tentativi nelle scorse settimane per l'ex dirigente di Palermo, Roma e Milan.- Massara, come scritto sopra, è fermo da quasi un anno. Ilavevano deciso di licenziare sia lui che, una decisione ufficializzata il 7 giugno del 2023: "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni", il testo del comunicato d'addio, in giorni turbolenti e mal digeriti dall'ambiente rossonero.

- Massara era arrivato al Milan nel 2019 e nei quattro anni in rossonero ha vissuto il ritorno in UEFA Champions League e la vittoria dello Scudetto del 2022 sotto la guida di Pioli.In precedenza il dirigente, nato a Torino, aveva lavorato a stretto contatto connele nella, club quest'ultimo che aveva lasciato per la seconda volta nel 2019 proprio per l'avventura con il Diavolo.