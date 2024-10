Ex Milan, Paquetà rischia la radiazione del calcio per il caso scommesse: "Nego le accuse, rischio di non avere un processo equo"

Getty Images

, trequartista brasiliano ex-Milan e oggi ancora sotto contratto con il West Ham,, puntate in 4 occasioni su una sua ammonizione - poi realmente concretizzatasi in campo -, e provenienti dal suo paese d'origine.In questi minuti, il brasiliano ha dichiarato tutto il suo disappunto tramite una nota ufficiale sul proprio profilo Instagram: “. Alcune di queste informazioni sono del tutto false e sembrano essere state concepite per indebolire la mia posizione.

Mi preoccupa anche il fatto che, pur essendo falsi e fuorvianti, questi articoli provengano chiaramente da una persona vicina al caso. Il procedimento della FA dovrebbe essere riservato ed è estremamente serio per me e la mia famiglia.Ho quindi incaricato i miei avvocati di scrivere alla FA per chiedere di condurre un'indagine approfondita su come le informazioni sul caso, anche se inesatte, siano diventate di dominio pubblico.”.

Infatti,. La FA aveva chiesto a Paquetà di riconsegnare il telefono per un ulteriore approfondimento, ma Paquetà aveva buttato il proprio dispositivo, risultando un ostacolo alle indagini a cui ha arrecato danno.L’udienza per il procedimento contro Paquetà è prevista per il prossimo marzo: il rischio è la sentenza di radiazione a vita.

