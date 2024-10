Ex Milan, Paquetà è nei guai: rischia la squalifica a vita, ecco perché

Getty Images

trequartista brasiliano ex-Milan e oggi ancora sotto contratto con il West Ham non riesce a migliorare la propria situazione che lo vede ormai da un anno sotto indagine da parte della Football Association, la federcalcio inglese, per, e provenienti dal suo paese d'origine. L'accusa, già pesante di per sé si sta però aggravando in questi giorni edal mondo del calcio, sembra essere ormai inevitabile.

Come riportato dal The Sun, infatti, all'accusa si è infatti aggiunto in queste ore anche il capo d'imputazione di "ostacolo alle indagini" legate sostanzialmente al suo smartphone. La FA, infatti, per otto settimane una volta pubblicata la prima accusa, aveva fatto requisire il cellulare al brasiliano e lo aveva analizzato e studiato approfonditamente al fine di ricercare messaggi sospetti o movimenti bancari che collegassero direttamente quel giro di scommesse illegali in Brasile a quanto poi fatto da lui in campo.Quel cellulare la FA lo ha poi restituito al calciatore che però, una volta tornatone in possesso lo ho buttato dato che, nel frattempo, ne aveva acquistato uno nuovo. E allora? La FA in questi giorni ha chiesto a Paquetà di riconsegnare nuovamente il vecchio dispositivo per un ulteriore approfondimento ricevendo come risposta un "non ce l'ho più" che è stato visto, per l'appunto come un ostacolo alle indagini a cui ha arrecato danno.

Ora la FA ha accusato Paquetà non solo di scommesse illegali, con l'aggravante di aver scommesso sulle sue partite e su se stesso, ma anche di mancata collaborazione con la giustizia in ben due occasioni. Come riportato da Calcio&FinanzaQuesto permetterebbe al West Ham di poter contare sul calciatore fino al termine della stagione, ma poi, salvo sorprese arriverà la sentenza che dovrebbe essere la più severa di tutte: radiazione a vita.