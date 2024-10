Ex Milan, parla la moglie di Serginho: "Nostro figlio è morto per le sigarette elettroniche. Svapare uccide"

Getty Images

Sono passati solo pochi mesi dalla morte delSui social in queste ore è comparso un video di sua madre e moglie dell’ex terzino del, La donna ha lanciato un appello dopo il dramma che ha colpito la sua famiglia il 7 agosto scorso.“La sigaretta elettronica è. Lui ci ha lasciato il 7 agosto di quest’anno ed è andato a vivere in Paradiso, nell’eternità, con Dio. Questa è la mia unica certezza e il mio conforto. Ma voglio dirvi che, di fatto,ha detto nel video.

“Diego ha contratto, si è infettato, poi è arrivato alla, il batterio si è poi diffuso al resto del corpo. Ha avuto una. Nel giro di pochi giorni, però, reni e fegato si erano ripresi alla grande. Tutti erano ottimisti circa il suo recupero, quando poi ha avuto uned è morto.. I suoi polmoni non hanno reagito alla setticemia. Perché? Per. Quando la gente vi dice di non svapare, prendetela come una importante lezione. ‘vi dicono, ed è vero”.