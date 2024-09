Ex Milan, Pioli: "Ronaldo superiore a Messi". Ecco la motivazione (non vera)

Getty Images

, dopo l'esordio sulla panchina dellcon una netta vittoria per 3-0 contro l'Al-Ettifaq, ha parlato della stella della sua squadra, l'ex Juventus, tra l'altro autore del primo goal della gestione tecnica ora affidata all'ex allenatore del Milan. Pioli ha parlato ai microfoni di TNT Sports tornando sull'eterno dualismo tra CR7 e Lionel Messi. Un confronto sul quale l'allenatore italiano non ha dubbi:Fino ad oggi,ha segnato 770 gol con i club, in 1027 partite, e in nazionale ha realizzato 132 reti in 214 match, per uninvece ha segnato 742 gol in 917 partite con i club, e 109 reti in 187 gare in nazionale, per un totale digiocate in carriera.

Non è quindi vero, come sostiene Pioli, che Ronaldo in carriera abbia fatto più gol che partite giocate. E nemmeno Messi.