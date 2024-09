Ex Milan, Rebic al Lecce: "Non mi aspettavo di trovare compagni così forti"

Getty Images

L'attaccante croato (classe 1993 ex Milan, Verona e Fiorentina), arrivato a titolo gratuito dai turchi del Besiktas, ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono un calciatore molto motivato, e voglio dimostrare a tutti che sono ancora il giocatore di due, tre anni fa. Gli ultimi due anni ho sofferto per l'infortunio, che ora ho superato, ed ora sono pronto per me stesso e per raggiungere gli obiettivi di squadra".che la destinazione Lecce sarebbe stata la migliore per me. Non ci ho pensato su, qui l'ambiente è caldo, molto passionale, proprio quello di cui avevo bisogno. Ora sono pronto a livello fisico, certo mi manca il ritmo partita ma in questi mesi ho lavorato tanto con il mio preparatore personale".

"Volevo prendere la maglia numero 12, ma era già stata occupata da Guilbert. Ho visto che il 3 era libero e così l'ho preso, senza un motivo in particolare. L'intesa conQualsiasi scelta faccia il mister su come impiegarmi, troverò al mio fianco compagni forti, quindi anche Nikola".