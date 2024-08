Lecce, Rebic colpo a sorpresa: ufficiale l'arrivo dell'ex Milan, il comunicato

Ile il direttore sportivo Pantaleo Corvino piazzano un colpo a sorpresa. Il club salentino ha annunciato l’arrivo di, reduce dalla risoluzione del contratto con il Besiktas lo scorso primo agosto. La società pugliese ha pubblicato una nota ufficiale con una foto a corredo che ritrae l’attaccante classe 1993 ex Milan, Fiorentina e Verona - tra le altre - mentre sigla l’accordo accanto a Corvino. Un acquisto assolutamente inaspettato per il club giallrosso, che piazza un colpo d’esperienza e qualità in attacco."L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore croato Ante Rebic classe 1993, nell’ultima stagione al Besiktas".Cresciuto in patria, nell’RNK Spalato, Ante Rebic arriva in Italia nel 2014, nelle fila della Fiorentina, con cui colleziona appena 5 presenze con 2 gol nell’annata 2013/14. Nell’annata successiva va al Lipsia, in Zweite Bundesliga, prima di tornare in Italia. Di nuovo Fiorentina e poi Verona, fino al nuovo trasferimento in Germania, questa volta all’Eintracht Francoforte. Ci resterà tre anni, prima della chiamata del Milan. In rossonero colleziona 29 gol e 17 assist in 123 presenze. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Besiktas, in Turchia, prima della separazione arrivata poche settimane fa.In totale in carriera Ante Rebic ha collezionato 29 gol e 14 assist in 118 presenze con le maglie di Fiorentina, Verona e Milan. Un bottino che spera di accrescere con la maglia del Lecce.Nell’ultima stagione, Ante Rebic ha segnato appena un gol in Coppa di Turchia con la maglia del Besiktas in 23 presenze tra tutte le competizioni. Un’avventura non certamente indimenticabile, che il croato spera di cancellare subito ripartendo da Lecce.