Ex Roma, Azmoun messo fuori rosa dal Bayer Leverkusen. Spiegato il motivo

42 minuti fa



Il ritorno al Bayer Leverkusen di Sardar Azmoun, dopo l'avventura con la Roma, non è stato affatto tranquillo. L'attaccante iraniano, convocato per l’inizio della preparazione, dopo i test medici e la prima seduta svolta regolarmente, nella giornata di martedì 16 luglio non si è presentato al centro sportivo.



Il giocatore ex Roma ha spiegato che la sua assenza è stata causata da un malessere, ma lo staff medico del club tedesco non è stato avvisato. Così Xabi Alonso ha deciso di escludere il 29enne con effetto immediato dal ritiro e dalla rosa. Il giocatore si allenerà, quindi, individualmente a orari diversi rispetto a quelli della squadra. In Germania si pensa, però, che l'episodio sia dovuto alle voci di mercato che interessano l'iraniano, da tempo un obiettivo del Siviglia.