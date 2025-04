Juventus, Kolo Muani e Vlahovic i paperoni della Serie A (guadagnano più di tutto il Parma) non segnano più: gli scenari sul mercato

Getty e Calciomercato.com

Anche i ricchi piangono.L'attaccante francese non segna dallo scorso 7 febbraio, quando decise la trasferta di Como con una doppietta arrivata 5 giorni dopo quella realizzata all'Empoli. L'ultima rete del centravanti serbo risale al 23 febbraio a Cagliari, decisiva nella vittoria per 1-0 dei bianconeri, allora allenati da Thiago Motta. Poi l'arrivo del nuovo tecnico Igor Tudor ha ribaltato le gerarchie, con Kolo Muani quasi sempre in panchina e Vlahovic titolare, ma ora fermo per l'infortunio rimediato nel recupero di campionato perso a Parma.

. Insieme i due attaccanti costano al club bianconero 3,55 milioni di euro lordi al mese di stipendi. Più di tutti i 32 calciatori della rosa del Parma, che ha un monte ingaggi annuale da 16,3 milioni di euro netti, pari a 26,7 milioni lordi: 2,22 milioni lordi al mese.

nella prossima estate, un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto fissata a giugno 2026. Il problema sarà riuscire a non svenderlo, evitando il rischio di perderlo a parametro zero.per la cessione a titolo temporaneo. Ma a questo punto anche il suo futuro è in bilico.- Non a caso, oltre a un nuovo centravanti. In questo senso,del Wolverhampton (ex Atletico Madrid), oltre al suo connazionaleper il centrocampo.