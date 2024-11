Ex Roma e Inter, nuova avventura per Kolarov: è il nuovo ct della Serbia U21

23 minuti fa



Alexander Kolarov, ex difensore di Inter e Roma tra le altre, è pronto per una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel luglio 2022, il classe 1985 inizia la sua carriera da allenatore. Kolarov è, infatti, stato nominato commissario tecnico dell'Under21 della Serbia.



La presentazione, secondo quanto riportato dai media locali, si terrà nella giornata di domani (8 novembre) nel centro federale serbo. Un'occasione importante per l'ex difensore, che adesso dovrà cercare di guidare la giovane squadra verso gli Europei di categoria del 2027.