torna a casa. L’ex centrocampista della Roma è nuovamente un giocatore del Benfica a otto anni dall’addio. L’’enfant prodige’ del calcio portoghese torna in patria e al Da Luz dopo aver lasciato nel 2016 il club lusitano per passare al Bayern Monaco per 35 milioni di euro a19 anni.Ad annunciare il ritorno è stato proprio il club lusitano attraverso una nota ufficiale:“Formatosi al Benfica, il 26enne centrocampista Renato Sanches torna a casa per vestire nuovamente la maglia delle Aquile e rinforzare la squadra di calcio professionistica nella stagione 2024/25, in prestito dai francesi del PSG. L'accordo prevede un'opzione di acquisto”.