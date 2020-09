Volevate il https://www.calciomercato.com/news/se-jorge-mendes-torna-a-prendersi-il-porto-64458 )? Eccolo servito:E come informa il comunicato inviato in data 9 settembre 2020 da Futebol Clube do Porto SAD all'autorità di Borsa portoghese (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM), quei 10 milioni di euro sono così suddivisi:, l'agenzia che gestisce la carriera del calciatore ( https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR76871.pdf ).Fra l'altro il comunicato usa una formula particolare, che parla di valori crescenti col raggiungimento di determinati obiettivi., perfezionato a gennaio 2020. Per quel trasferimento noi di Calciomercato.com ci appellammo alla Fifa per saper cosa ne pensasse ( https://www.calciomercato.com/news/l-ultima-trovata-di-jorge-mendes-nell-affare-trincao-i-bonus-per-34710 ). E stando alle indiscrezioni,La precisazione sulla cifra realmente incassata dal Porto (30 milioni di euro anziché 40) è necessaria tanto più alla luce della serenata che l'edizione odierna di “Ataque”, il settimanale sportivo del quotidiano “Jornal de Noticias”, ha dedicato a Jorge Mendes.. E l'elogio viene accompagnato da un calcolo molto spiccio sulle transazioni che Mendes ha realizzato nel corso degli anni attraverso la cessione di calciatori portoghesi all'estero., immediatamente messa in relazione con gli 1,7 miliardi di euro che costituirebbero il livello di esportazioni annuali realizzato da Galp, la società petrolifera e energetica di stato portoghese. Non viene precisato a quale anno contabile di Galp si faccia riferimento, ma va bene così.Ovviamente si tratta di calcoli grossolani che non tengono conto di almeno due dati: quanta parte di quel denaro finisca nelle tasche dello stesso Mendes, e quanta parte venga effettivamente incassata dai club portoghesi. Con questi ultimi che possono ritrovarsi a affrontare costi ulteriori, una sorta di estensione della transazione appena conclusa con l'incasso.. Come per esempio il difensore argentino Nicolás, in uscita dal Manchester City e. Ne era andato via durante l'estate del 2014, diretto verso un altro club del Sistema Mendes: il Valencia. Adesso potrebbe tornare nel club del Dragão. E se infine il trasferimento non dovesse realizzarsi,. Senza scomodare paragoni con Galp. Un'ultima annotazione: Otamendi è un calciatore della scuderia Gestifute. E con questo si chiude il cerchio.@pippoevai