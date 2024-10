Fabregas: "Impressionato da Simone Inzaghi, il suo 3-5-2 genera anarchia totale"

per molti studiosi e per diversi colleghi. Dopo aver incassato in passato gli apprezzamenti, tra gli altri, di Pep Guardiola, il tecnico piacentino, all’esordio quest’anno in Serie A alla guida del neopromosso Como.Così l’ex calciatore di Arsenal, Chelsea, Barcellona e Spagna ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: “Sono all’inizio della mia carriera di allenatore. Ho ancora molto da imparare ma le sensazioni che ho sono positive.D'altra parte non posso non citare Thiago Motta che con la sua struttura sta dando un impostazione moderna al calcio italiano grazie anche agli inserimenti dei centrali”. Il ragionamento del tecnico spagnolo si sposta successivamente sul pronostico per la conquista dello Scudetto che, per Fabregas, riparte dalle certezze lasciate in eredità dalla stagione scorsa: “L’anno passato si vedeva che, partita dopo partita, le sarebbe stato abbastanza semplice conquistare il titolo. Ovviamente vedo molto bene anche il Napoli con Antonio Conte, che sa come si vince uno Scudetto o una Premier League. Sulle altre pretendenti vedremo”.Tante parole di apprezzamento dunque per Simone Inzaghi da parte diDopo le prime 7 partite della stagione, il Como occupa il quindicesimo posto in classifica, frutto di 8 punti. I nerazzurri campioni d’Italia in carica sono invece secondi, alle spalle della capolista Napoli, con 14 punti.