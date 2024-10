Calhanoglu: “Ho incontrato gli ultras, ma l’Inter non voleva”. Rischio squalifica? Cosa dice il regolamento

E’ chiaro come servirà attendere che le carte dei pm di Milano arrivino alla Capitale e si arrivi a definire le indagini da parte della Procura Federale della FIGC, ma, ascoltato in questura in merito all’inchiesta delle due curve delle società calcistiche milanesi,Nel corso dell’interrogatorio con gli investigatori della Squadra Mobile,, dopo che anche gli altri tesserati dell’Inter (il tecnico Simone Inzaghi e il vice presidente Javier Zanetti) erano già stati ascoltati come testimoni. La Questura di Milano ha atteso il rientro del numero 20 turco dopo la sosta delle Nazionali – in cui è stato protagonista con la sua compagine, con un rigore sbagliato e uno realizzato nell’ultima sfida di Nations League contro l’Islanda – per domandargli precisamente che tipo di “relazione” avesse con gli associati della Curva Nord nerazzurra, fatto contro anche delle intercettazioni dell’ormai ex capo ultras nerazzurro Marco Ferdico, ora in carcere con l’aggravante mafiosa.

INTER, CALHANOGLU: "VEDEVO GLI ULTRAS, LA SOCIETA' MI DISSE DI NON FARLO"

– non indagato (anche perché mai favorito dagli “affari” della Curva) all’interno dell’inchiesta, ma sentito come persona informata sui fatti, va ricordato e sottolineato -alla solidarietà ricevuta quando all’epoca del terremoto nel suo Paese, febbraio 2023, era apparso uno striscione con scritto "vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi"e di aver compiuto tale azione nonostante il club di Viale della Liberazione gli avesse fortemente sconsigliato questi incontri (gli era stato chiesto espressamente di evitare qualsiasi contatto) con gli associati della Nord.

Infatti, come riporta anche La Gazzetta dello Sport,Il procuratore federale,e il passaggio ufficiale degli atti avverrà quando l’indagine diventerà materialmente più esauriente.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui