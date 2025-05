Fabregas: "Restare al Como? Devo capire dove vogliamo andare. Conte un fenomeno, potevo andare a Milan, Napoli e Roma"

Getty Images

Dopo la salvezza matematica del suo, Cescha parlato a Il Corriere dello Sport in una lunga intervista in cui ha ripercorso le sue prime sfide da allenatore. Dai maestrifino al, ecco le parole di uno degli allenatori più in rampa di lancio del calcio europeo."Undici anni fa, uscivo dal Barcellona e l’Arsenal, dove ero stato otto anni, vantava un’opzione che sarebbe scaduta dopo una settimana. Nessuno s’era fatto vivo per cui io e il mio agente Darren Dein cominciammo a incontrare altri club. Nello stesso giorno si presentarono a casa miaUscito il primo, arrivò l’altro, e quasi si incrociarono. Begiristain parlò a lungo, espose le sue idee, non andò mai in profondità. Mentre, quando sulla porta ci salutò io e Darren ci guardammo e sembrò a entrambi di aver già il contratto in mano".

"Un po’ sempre grazie a Dein, è lui che ha tracciato i contorni del percorso. C’era un ragazzo, Luis Binks, ricordi?, che aveva giocato nel Bologna ed era finito in prestito al Como. Proprio ai dirigenti del Como Darren ha cominciato a chiarire la mia situazione e loro hanno mostrato interesse.Una volta alla settimana seguivo la Primavera, nel frattempo ho fatto il corso e presodella società. Tutto quello che avevo in mente, che avevo progettato, è successo molto, molto, molto più velocemente di come mi aspettavo. Avevo firmato un contratto di due anni e volevo giocare due anni, ma dopo il primo non me la sono più sentita. Quello che è successo in seguito ha accelerato il processo".

"Sono giovane e credo di sapere come gira. Quando José scherzava con noi ripeteva “non mi frega niente dei momenti brutti, visto che mi mancano trent’anni da allenatore”, ci faceva capire cheGuardiola si è fermato un anno, e Mourinho una volta sei mesi. Negli ultimi tempi questo mestiere è cambiato eOggi l’allenatore è tutto. È praticamente, ci mette la faccia quando si perde, quando si vince e quando bisogna fornire delle spiegazioni".

"A Como siamo un gruppo. Il presidente, il direttore Charlie ed io. E poi c’è Osian Roberts, che è un po’ il responsabile del settore giovanile, una persona della quale mi fido ciecamente e che tante volte mi è d’aiuto sui temi più delicati. Sì,"Ci sono tanti modi di fare calcio e non se ne può escludere uno.È importante credere in quello che si fa. Potrei tranquillamente dire ai miei dài, andiamo a giocare palla lunga e conquistiamo la seconda palla. Ma non saprei come allenare la squadra, nel senso che non credo in quel calcio, non potrei mandare il messaggio giusto al giocatore. Il giocatore intelligente ti guarda in faccia, ti analizza. Se non è sicuro di quello che sta facendo tocca a me dargli gli input giusti e convincerlo.Però è vero che stiamo giocando praticamente il 70% della stagione con Da Cunha, Perrone e adesso Caqueret a centrocampo che sono esterni, numeri 10, numeri 8, non c’è un play tipo Rodri del Manchester City, o Paredes, uno che è più fisico e posizionale".

"Dopo aver vinto la B mi ritrovai a cena a Trento con. Fabio mi disse:. Insistette sulla difesa, difesa, difesa. Quella sera andai a dormire più convinto che mai cheStili differenti ma sempre calcio. Io ho vinto con tutti, con Conte, con José, con Guardiola, ho vinto con Vilanova, ho vinto con alcuni tra i più grandi della storia. A me piace studiare il calcio, uno che studio molto è Ancelotti".

Potrei giocare e allenare giorno dopo giorno come fa Antonio? Sicuramente no. Però ho imparato tantissimo. Da Antonio, dalla sua metodologia e, soprattutto, dal suo messaggio costante, dalla sua idea. La mia è un po’ diversa dalla sua, tuttavia luie una notevole capacità di trasferirla alla squadra. Antonio è della stessa pasta".

Soprattutto ora, in questo mio inizio da allenatore, è una figura importante e presentissima.Ci sono cose sue che mi porto dentro da allora. Come gestiva i giovani e come era moderno nel linguaggio, parlava con tutti, si soffermava a lungo dopo l’allenamento, teneva in grande considerazione anche l’ultimo del gruppo. Aveva sempre tutto sotto controllo e una straordinaria credibilità. Era veramente avanti, un formidabile anticipatore".

su tutti. Lavorava tanto sulla tattica, ti mostrava sempre cose diverse, altri sviluppavano maggiormente l’aspetto della gestione. Poi, certo, in campo andavano giocatori in grado di esaltare le sue idee, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi... Tornando a Wenger, mi colpiva il fatto che cercasse sempre giocatori in grado di adattarsi alla sua idea di calcio. Non importava che fossero i migliori, voleva quelli più funzionali. I Rosicki, i Van Persie, i Senderos, Xhaka, Reyes, Özil, Debuchy, poi, certo, anche i Bergkamp"."Il, sicuramente. Qui a Como Antonio ha cambiato la formazione 3, 4 volte in pochi minuti per crearmi dei disturbi e cercare la vittoria. Secondo me ha fatto anche molto bene, indipendentemente dal risultato finale. A ogni suo adattamento corrispondeva qualcosa di diverso da parte mia. Non è stato semplice, te lo posso assicurare.. Mi è stato detto che per la prima volta l’hanno visto difendere a quattro, cosa che non faceva mai. Mi ha obbligato a cambiare tanto, a trovare ripetutamente delle contromisure. Quando ha inserito Brescianini come quinto a sinistra mi ha messo in crisi. Io presto tanta attenzione agli avversari, è una parte fondamentale del mio mestiere. Sta dando ottimi risultati anche il lavoro individuale sul giocatore. Un mio collaboratore si occupa di un singolo per volta. È un sistema che il giocatore apprezza, lo fa sentire importante, seguito. Mi chiedevi dello studio degli avversari... il nostro analista guarda le ultime sei partite della squadra che affronteremo e mi relaziona su quelle. Io l’avversario lo studio vedendo due o tre partite. Ho bisogno di ottenere tutte le informazioni su chi troveremo per poterle trasferire alla squadra. Per capire come possiamo far male agli altri".

"Non lo so,. Ho bisogno di una breve sosta a fine campionato, di un attimo di respiro prima di sedermi al tavolo con il Como... Mi ritengo molto fortunato perché qui la gestione del quotidiano è uguale tanto che si vinca quanto che si perda. Il confronto è costante. Pretendo molto, è vero, perché una cosa che Conte mi ha insegnato e ha ripetuto giorni fa è l’essenza del nostro lavoro.E in che modo. Ma sì, la priorità è il Como. È normale che qualcuno si sia fatto vivo.Chiamano e ci sta. È così, non dobbiamo dire bugie alla gente. Capita ovunque. Pensi che Simeone in tutti questi anni non l’abbia chiamato nessuno? Eppure è ancora all’Atletico. Esiste un timing per tutte le cose".

“Laha cercato tanto me quanto Emery? Emery è bravissimo, all’Aston Villa ha un progetto molto interessante.Stavo attraversando un momento difficile. Conte, appena arrivato, impiegava Matic e Kantè in mezzo al campo nel 3-4-3. Sono situazioni che si verificano, ma non la stavo vivendo bene. Ho dovuto spingere tantissimo per farmi apprezzare da lui e trovare spazio. Bene,Mi volevano entrambi.. Una sera era al ristorante con la moglie e quando Darren lo vide mi disse “vedrai che Carlo ti chiederà di andare al Napoli. Fu la prima cosa che mi disse quando mi strinse la mano: “Sei pronto per venire da me?”.