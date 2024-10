Quote passaggio turno Europa League: quali squadre si qualificano?

Quali italiane si qualificano agli Ottavi? Bookmaker Lazio Roma 1.45 2.00 1.50 2.20 1.50 2.00

Quote passaggio turno Europa League, le favorite alla qualificazione

Alla vigilia della terza giornata, gli operatori hanno aggiornato le. Quali sono le chances di qualificazione delle italiane? Ecco il parere di tre diversi bookmaker sulle compagini della Serie A impegnate nella competizione:Nel nuovo format dell'Europa League, le compagini che si piazzano tra le prime otto in classifica nella 'fase campionato', si qualificano direttamente agli Ottavi. Ma quali sono le squadre favorite a strappare un pass per la fase successiva del torneo? Scopritelo nel nostroCosì come indicato nelle quote vincente Europa League , è il Tottenham la squadre favorita ad approdare direttamente agli Ottavi, seguito da At.Bilbao e Lazio. A inseguire Real Sociedad, Manchester United, Lione, Roma e tutte le altre compagini.

● ● ●

Quote qualificazione Europa 2024 2025, il parere dei bookies su Roma e Lazio

➡️Roma si qualifica agli Ottavi? Le quote passaggio turno Europa League dei giallorossi

Bookmaker Quota Roma qualificata Snai 2.00 Betsson 2.00 Netwin 2.00 Eurobet 2.20

. Le formazioni capitoline sono pronte a lottare con determinazione per assicurarsi un posto diretto agli Ottavi di finale. Ma quali sono le loro reali possibilità di qualificazione? Nei prossimi paragrafi esamineremo nel dettaglio le chances di entrambe le compagini.Alla vigilia della competizione,. Tuttavia, dopo un inizio difficile nella fase a gironi (con una sconfitta e un pareggio) le quotazioni sui giallorossi sono state riviste al rialzo. Attualmente, la quota si aggira intorno a 2.00. Riuscirà la squadra di Juric a garantirsi un posto diretto agli Ottavi? Ecco il parere di quattro differenti siti scommesse

➡️Scommesse passaggio turno Europa League, la Lazio si qualifica agli Ottavi?

Bookmaker Quota Lazio qualificata Snai 1.45 Netwin 1.50 Betsson 1.50 Eurobet 1.50

Dopo le nette vittorie ottenute contro Dinamo Kiev (0-3) e Nizza (4-1), laRiuscirà la squadra di Baroni a qualificarsi e a piazzarsi tra le prime otto squadre della 'fase campionato'? Ecco le chances attribuite ai biancocelesti da quattro differenti operatori:

● ● ●

Miglior quota sulla partita del giorno di Europa League: Lazio vincente a 2.55 su Betsson

Prima di visionare su quali bookies trovare le migliori quote sull'Europa League, abbiamo scandagliato i siti dei bookmaker per trovare una proposta interessante per la terza giornata dell'ex Coppa Uefa.offerta a 2.55 su Betsson, che presenta una quota più elevata rispetto a Sisal ed Eurobet (2.50):

● ● ●

Dove trovare le quote qualificazione Europa League

Per facilitarvi nella ricerca delle quote passaggio turno Europa League, abbiamo redatto una lista di operatori che si distinguono per la varietà di mercati Antepost offerti sulla ex Coppa Uefa. I bookmaker analizzati, oltre a possedere una regolare licenza ADM, offrono degli interessanti bonus scommesse Alcuni dei bookmakers presenti nella lista, offrono anche degli interessanti bonus senza deposito da poter utilizzare sulle sfide di Europa League.

● ● ●

Scommesse qualificazione Europa League: il pronostico dell'esperto

A mio avviso la Lazio di Baroni farà molto bene in questa Europa League. La squadra esprime un gioco moderno e dinamico, caratteristiche che si adattano bene alle competizioni europee. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato tutte le quote sul passaggio turno della ex Coppa Uefa, vi lasciamo il pronostico del nostro esperto:

● ● ●

FAQ Quote qualificazione Europa League

Dove trovare le quote Antepost passaggio turno Europa League?

Le quote sul passaggio turno Europa League si possono trovare sui migliori bookmaker cliccando sulla competizione di riferimento > Antepost > Passaggio Turno/Qualificazione.

Quali sono le squadre favorite nelle quote qualificazione Europa League?

Le squadre più accreditate al passaggio del turno dagli operatori del betting sono Tottenham e At. Bilbao.

Quali sono le chances delle italiane di superare il turno di Europa League?

I bookmakers attribuiscono alle squadre italiane delle buone chances di passare il turno. La qualificazione della Lazio è quotata in media a 1.50, mentre quella della Roma si attesta attorno a 2.00.