Quanto ha pagato la Juventus per Douglas Luiz

Dietro l’affarec’è tutto l’ingegno e la fantasia di Cristiano Giuntoli, che è riuscito a portare a Torino uno dei migliori centrocampisti della Premier League per poco meno di 30 milioni di euro cash. La trattativa è stata costruita con l’inserimento di due contropartite tecniche, che dalla Juventus si sono trasferite all’Aston Villa facendo salire l’operazione a circa 50 milioni.- Inizialmente Monchi aveva chiesto ai bianconeri Soulé più un altro giocatore in cambio, ma la Juve non ne ha voluto sapere e ha alzato un muro intorno all’argentino rientrato dal prestito al Frosinone. Non se ne parla. Così i due club avevano trovato la quadra con Iling-Junior e McKennie, più, come detto, 28 milioni. I problemi sull’accordo tra l’americano e i Villans hanno rischiato di far saltare tutto, ma Giuntoli ha inserito Enzo Barrenenchea chiudendo così l’affare:

- Un affare chiuso non senza qualche problema, dei quali hanno provato ad approfittare in Inghilterra., ma non c’è stato nulla da fare perché nonostante gli ostacoli la trattativa era già ben avviata con la Juve. Nei mesi scorsi, con i campionati ancora in corso, su Douglas Luiz si era informato anche il Manchester United che però poi non ha portato avanti i contatti.