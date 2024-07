Fantacalcio 24/25: quando torna Lewis Ferguson? Va preso all'asta?

Getty Images

Il 13 aprile 2024 la data cruciale: grave infortunio nel match con il Monza e rottura del legamento crociato per, costretto a terminare in anticipo la sua stagione e saltare l’Europeo di Germania. Ma quando tornerà il? Sarà a disposizione per l’inizio del campionato? Conviene puntarci all’asta 2024/25? C’è già una possibile data di rientro.- Il centrocampista ha voglia di tornare e vuole bruciare le tappe per anticipare i tempi del rientro. Lo scozzese ovviamente, ma è a Bologna per continuare ad allenarsi e proseguire il suo percorso di recupero.

– I medici del Bologna ipotizzano come data di rientro quella di fine ottobre/inizio novembre. Significa rientro graduale in gruppo verso la fine di ottobre e prime convocazioni. Ferguson quindi salterà sicuramente tutte le partite di agosto, settembre e ottobre.– Il nuovo tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha già spiegato di puntare su Ferguson. Lo può utilizzare da mezz’ala o da trequartista, esattemente come veniva impiegato con Thiago Motta.

– Nelle aste di agosto e settembre sicuramente Ferguson non verrà considerato uno slot alto. Si può pensare di scommetterciper poi trovarselo come settima o ottava alternativa a centrocampo. Il rientro però sarà graduale e come detto difficilmente lo rivedremo al meglio prima di metà dicembre. Quindi, se non volete giocare d’anticipo, potete anche