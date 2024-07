Bologna, ufficiale: è Dallinga il post-Zirkzee. Comunicato e dettagli

: il club emiliano, che parteciperà alla prossima Champions League, ha regalato a Vincenzo Italiano un nuovo attaccante per il reparto con Odgaard e Castro.- "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Toulouse Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga. Ottavo calciatore dei Paesi Bassi della nostra storia, Thijs è un centravanti di buona tecnica e di ottima confidenza col gol, reduce da 73 reti nelle ultime 3 stagioni giocate. Di statura e fisicità imponente, ama dialogare coi compagni e si disimpegna bene anche fuori area, mostrando comunque un repertorio realizzativo invidiabile: segna in tutte le maniere, pure di testa e in acrobazia, sempre cercando spazio fra i difensori che lo marcano e leggendo bene le traiettorie dei cross. Completa l’ultima annata con 19 centri complessivi e 5 assist vincenti in 44 partite giocate. Dal luglio 2024 passa in rossoblù".

: al netto dell'attivazione degli obiettivi presenti nel contratto,