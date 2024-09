Fantacalcio: quando torna Gudmundsson?

"Sto bene, anche se ho un piccolo problema al polpaccio. La Fiorentina è una grande società con grandi ambizioni. È un club che ha giocato tre finali in 2 anni e penso che i tifosi meriterebbero di vincere qualcosa. Spero di essere pronto prima della sosta: mentalmente sto bene".Parlava così Albertalla sua presentazione ufficiale, poco dopo ferragosto: arrivato dal Genoa per 8 milioni di prestito più 17 di riscatto opzionale più bonus fino a quasi 30 milioni, l'islandese sperava di poter smaltire il problema fisico che gli ha fatto saltare l'inizio di stagione un po' più in fretta.

, il commento del tecnico Palladino ieri a Dazn. Effettivamente, la conferma diretta del fatto che Gudmundsson non sia ancora stato in grado di allenarsi coi compagni fa filtrareAnche se alla fine fosse a disposizione, non sarebbe comunque in condizioni sufficienti a livello fisico dato che è fermo ormai da quasi un mese.Quindi quando torna Gudmundsson?. La sosta capita a fagiolo, saranno giorni importanti per tentare di accelerare il recupero del nuovo numero 10 della Fiorentina.