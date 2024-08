Fantacalcio: quando torna Sanchez?

Neanche il tempo di ri-esordire con la maglia dell', cheè già: I bianconeri di Runjaic dovranno fare a meno del Nino Maravilla per un po' di tempo, sulla trequarti rimangono Thauvin, Brenner ed Ekkelenkamp per il 3-4-2-1 del nuovo allenatore.L'Udinese ha infatti confermato con un comunicato ufficiale l'infortunio al polpaccio che ha fermato la punta cilena. "Udinese Calcio comunica che Alexis SanchezSeguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".

Quante gare salterà quindi Sanchez? Sicuramente il suo esordio sarà rimandato e non sarà disponibile per la gara in programma sabato 24 agosto alle 18.30 contro la Lazio al BlueEnergy Stadium di Udine. Difficilmente, inoltre, sarà a disposizione per la partita in programma sempre in casa domenica 1 settembre a mercato chiuso contro il Como.