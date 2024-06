Fasce Champions League 2024/25: in quali sono le italiane, come funziona e regolamento

AFP via Getty Images

La2023/24 è andata in archivio con il Real Madrid che si è laureato campione per la 15esima volta nella sua storia battendo 2-0 il Borussia Dortmund a Wembley. Festa blanca, ma la testa va già alla prossima edizione della massima competizione europea che cambierà formato.Le squadre partecipanti saranno 36 e non più 32, non ci saranno più gli otto gironi ma un solo campionato, in cui i team qualificati affronteranno sette squadre.Ogni squadra qualificata, tra cui le italiane, viene sorteggiata contro due squadre per fascia: nella Champions League 2024/24, quindi, sfideranno otto squadre per decidere le qualificate al turno successivo, che sarà come di consueto a eliminazione diretta.

Le squadre qualificate alla Champions vengono divise in quattro fasce a seconda del proprio ranking UEFA per club: in prima fascia vanno le varie teste di serie (non più in questo spazio per la vittoria del campionato) e via via tutte le altre.- Le 36 squadre qualificate alla Champions League 2024/25 conosceranno le proprie avversarie il 29 agosto 2024, quando si terranno gli atteso sorteggi.Di seguito le squadre qualificate e le fasce.