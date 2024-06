AFP via Getty Images

Le squadre che hanno vinto più Champions League

FA

52 minuti fa



Un'altra stagione va in archivio. La finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid chiude l'annata 2023/24 per quanto riguarda i club e consente di aggiornare l'albo d'oro della massima competizione europea.



Non cambia ovviamente la vetta della classifica, saldamente nelle mani dei blancos ad oggi ancora l'unico club ad aver scollinato la doppia cifra tra Coppe dei Campioni e Champions League, così come resta invariato il primato italiano del Milan.



