Fazzini-Lazio, c'è ancora distanza con l'Empoli: previsti nuovi contatti

Nei giorni scorsi la Lazio ha accelerato per. Con l'Empoli c'è una trattativa aperta che procede con ottimismo, ma tra le parti non è ancora stato trovato l'accordo totale: la formula di partenza per la quale è stata trovata l'intesa è un prestito biennale con probabile obbligo di riscatto, bisogna però trovare ancora la quadra sulle cifre.- L'idea della Lazio è quella di costruire un'operazione simile a quella che ha portato Nicolò Rovella nella capitale,, si continuerà a trattare con l'obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti; anche il giocatore, che intanto ha dato apertura a un trasferimento alla Lazio.

- La prima volta che la Lazio si era fatta avanti per Fazzini è stato ai tempi in cui sulla panchina biancoceleste c'era Maurizio Sarri. Il classe 2003 arriva da buone stagioni con la maglia dell'Empoli e quest'anno ha saltato qualche partita per un affaticamento muscolare, ma nonostante l'infortunio ha attirato anche l'attenzione di altri club:e ora vuole accelerare.