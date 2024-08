Getty Images

Fenerbahce, UFFICIALE: Joao Pedro è svincolato, ci sono Genoa e Verona

un' ora fa



Joao Pedro non è più un giocatore del Fenerbahce. L'avventura in Turchia della punta italo-brasiliana classe 1992, ex-Cagliari e Palermo ritornato a luglio dopo il prestito al Gremio in Brasile, è ufficialmente finito.



Le parti hanno concordato la risoluzione consensuale dell'accordo iniziato nell'estate del 2022 e oggi Joao Pedro è quindi svincolato e libero di firmare con un nuovo club. Sfumata la pista che porta alla Salernitana restano vive per lui le piste Genoa e Verona.