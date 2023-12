, tecnico del Ferencvaros, è intervenuto alla vigilia della sfida di Conference con la Fiorentina: "Queste situazioni mi piacciono, sono le sfide per cui ti prepari. Siamo pronti e lo eravamo a Firenze. Abbiamo dominato per sessanta minuti contro una squadra che per certi aspetti è la migliore in Italia. Loro non avranno pressioni perché sono già passati ed proveranno a rischiare qualcosa in più. Credo che troveremo una Fiorentina più rilassata ma nel senso buono del termine"E' stata una prestazione perfetta per 60'. L'unica cosa che mi preoccupa è che ieri avevo 14 giocatori di cui 3 fuori lista. Ora mi aspetto delle buone notizie dal centro sportivo e spero di recuperare qualcuno. La Fiorentina lo scorso anno è riuscita ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e per me ha fatto jackpot. Domani faremo una prestazione di sostanza.- Questo girone di Conference è molto forte e il livello tecnico è molto alto. Quando non riesci a qualificarti in Conference pensi di aver fallito la stagione e quindi la gente non riesce a pesare le parole. Con la Fiorentina era tutto fatto, avevo già fatto anche le prove dell'abito e fatto tutte le foto poi è saltato tutto.Se qualcuno conosce me e Italiano sa che non è possibile. Queste cose non mi toccano, quando sono in campo non conosco neanche mio fratello.La rosa della Fiorentina è attrezzata per giocare due campionati, quindi le seconde linee sono paragonabili ai titolari. Italiano ha due squadre di pari livello.Ci sono modi e modi, perché se vuoi essere una squadra dominante devi essere bravo sia a soffrire che a creare tante occasioni. Se la squadra crede in quello che fa i risultati arrivano. Credo che soltanto il lavoro sia la soluzione.Seguo molto il calcio italiano. Ho visto la gara dell'Inter ieri e devo dire che, al di là dello 0-0, mi pare un carro armato. Sicuramente resta la squadra favorita per lo scudetto