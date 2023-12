Prende sempre più corpo l'ipotesi stadio Padovani come casa provvisoria per la Fiorentina durante i lavori di rifacimento del Franchi. Si tratta di uno stadio di rugby che si trova vicino al Franchi. Il comune di Firenze ha già investito circa 10 milioni sull'impianto per poterlo rendere a norma per quanto riguarda le gare da giocare all'interno ma ne mancherebbero circa 5 per portare la capienza a 16mila posti. Un'ipotesi scartata dalla Fiorentina che non intende investire quella cifra e si accontenterà degli attuali 8mila. Lo scrive stamani Repubblica.