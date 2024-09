Getty Images

C’è un forzato convitato di pietra in questo inizio stagione dele nell’avventura in Champions League che sta per cominciare per i rossoblù:. Il centrocampista scozzese si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro a metà aprile nella partita al Dall’Ara contro il Monza: il lungo lavoro di riabilitazione ha portato Ferguson ad allenarsi sul campo, ma ovviamente per tornare a disposizione di Vincenzo Italiano serve ancora tempo. "", aveva raccontato pochi giorni fa in un’intervista al Resto del Carlino. Il Bologna lo attende e, intanto, lavora al suo rinnovo di contratto nonostante la scadenza sia lontana.

- Inutile girarci intorno: se Ferguson non si fosse fatto male seriamente ad aprile, sarebbe stato un pezzo pregiato di questo mercato estivo.e dopo due stagioni ad alto livello si parlava con insistenza di un suo passaggio in Inghilterra: di tanto in tanto ne aveva accennato anche il suo agente, 82enne, figura mitologica del calcio britannico che. Il crac del ginocchio - il primo vero infortunio grave della carriera dell’ex Aberdeen - ha cambiato tutto: Ferguson è rimasto a lavorare a Bologna, ha saltato gli Europei con la Scozia e di cessione non se n’è più parlato. Nell’estate 2023 aveva adeguato e rinnovato il contratto con il Bologna fino al 2027, ma, con i rossoblù che vogliono testimoniare ancora una volta l’importanza del ragazzo, anche dopo l’infortunio.

- Trattativa iniziata, mentre Ferguson continua il suo percorso verso il rientro allenandosi pian piano sul campo:ma molto dipenderà anche dalle sensazioni e dalla voglia del club di non rischiare nulla su un elemento così importante. Intanto,: un altro segnale di quanto il Bologna - e Italiano, che ha bisogno come il pane del suo lavoro tra le linee sulla trequarti - credano nel 25enne scozzese. Il capitano c’è, quella Champions l’ha conquistata da protagonista sul campo (6 gol senza rigori, dopo i 7 del primo anno) e il Bologna non vede l’ora di ritrovare il suo leader. Ecco perché in lista Uefa - pur essendo già certo che salterà almeno le prime 3-4 gare del turno - è stato inserito lo scozzese, anche a discapito di qualcuno che quelle partite avrebbe potuto giocarle non essendo in infermeria. Ed ecco perché il Bologna lavora ad un nuovo contratto, per un'ulteriore testimonianza della sua importanza in rossoblù.