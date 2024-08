Bologna, Pobega "alla Ferguson": Italiano ha un'idea

Dalla Champions alla Champions. Dal Milan, legame che tra un prestito e l’altro va avanti fin dai suoi 14 anni, al Bologna per ritrovare quel Vincenzo Italiano che allo Spezia firmò la sua miglior stagione in serie A, con 6 gol in 20 apparizioni. Tommaso Pobega è approdato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni e sarà un’aggiunta preziosa nel contesto di un mercato che fin qui il club di Saputo ha portato avanti senza voli pindarici e senza veri e propri “botti” pur avendo salutato due big come Zirkzee e Calafiori. Pobega però fa parte di quegli innesti furbi, funzionali, che possono rappresentare un vero plus nel corso della stagione.

Per il 25enne triestino, sarà l’occasione per tornare protagonista dopo un infortunio serio al tendine del retto femorale che a dicembre ha richiesto l’intervento in Finlandia e alcuni mesi di stop: «Fisicamente ora sto bene dopo sei mesi un po’ travagliati - tranquillizza Pobega - ho fatto tutta la preparazione con il Milan e questo è un passaggio importante per la mia carriera. Ho sempre considerato i rossoneri una seconda famiglia Ci ho messo poco a scegliere con il mio agente Bastianelli, qui ho già trovato un gruppo sano e voglioso. Sono pronto a giocare sia come mezz'ala sia da mediano in un centrocampo a due». Il 25enne, dottore in economia aziendale, giocherà ancora la coppa più prestigiosa («è il sogno di qualsiasi giocatore, uno si allena tutta la vita per arrivare lì») eo. Anzi, un potenziale titolare.

Il ds Di Vaio, al suo fianco, lo definisce «il profilo perfetto che il club cercava a centrocampo, dove c’era bisogno di un ulteriore innesto visti i tanti impegni». E racconta di un summit di mercato di un mese fa in cui arrivò un’indicazione anche da Italiano su Pobega. Del resto, allo Spezia il ticket funzionò alla perfezione: «Le sue squadre giocano bene e fa crescere i singoli - spiega il centrocampista - eravamo entrambi al primo anno di A, ci fece giocare con sfrontatezza e imponevamo la nostra idea di gioco. Ora non siamo più al primo anno, nè io nè lui, ma cerchiamo sempre di arrivare al risultato con il gioco. Qui a Bologna con lui posso crescere molto».

Un altro incrocio particolare riguarda il basket. Pobega ci giocò da ragazzino nella sua Trieste, che ha grande tradizione di pallacanestro. E ora è arrivato in quella che è Basket City per eccellenza: «So che Virtus e Fortitudo hanno una grande rivalità, ma è un anno importante anche per la mia Trieste in A1. In fondo il mio idolo è LeBron James: mi piace l’Nba e lui è un grande per tutto ciò che fa, in campo e fuori.Dal passato al presente: c’è un Bologna da risollevare, dopo un punto in due gare.dall’inizio o più probabilmente a gara in corso. Al Maradona era in panchina, fresco di firma, e quel 3-0 va cancellato in fretta: «Italiano ci ha detto di metterci Napoli alle spalle. Il 3-0 fa sembrare tutto più negativo di quel che è, ora analizzeremo le cose buone e quelle meno buone e ripartiremo dall’Empoli». Dove il Bologna cercherà la prima vittoria ufficiale in questa stagione, con un Pobega in più nel motore.