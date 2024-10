Al termine di una lunghissima settimana per quanto riguardo la questione stadio, il Genoa ha diramato un lungo comunicato inerenteNel testo, oltre ai ringraziamenti all'amministrazione comunale, attuale proprietaria dell'impianto, il club rossoblù ha voluto estendere esplicitamente un invito di collaborazione all'altro club cittadino:, come era stato del resto originariamente concordato tra i due Club, e che siamo in questo senso pienamente disponibili all’aggregazione con Sampdoria in qualsiasi momento e stato di avanzamento del procedimento di cui alla c.d. Legge Stadi avviato dalla nostra proposta".

Il comunicato è poi proseguito illustrando lo stato dei rapporti tra il Genoa e il Comune: "Siamo in costante contatto con l’Amministrazione comunale in vista del previsto avvio, all’inizio della prossima settimana, della conferenza di servizi che esaminerà la nostra proposta al fine di dichiararne il pubblico interesse per il prosieguo del procedimento di acquisto e ristrutturazione dello Stadio ai sensi della Legge Stadi, con la finalità di rispettare la tempistica imposta dalla UEFA per la candidatura dello Stadio quale sede idonea ad ospitare la manifestazione “Euro 2032”, che costituisce un obiettivo, di fondamentale importanza per l’intera città di Genova, già ampiamente condiviso tra i due Club e l’Amministrazione comunale".