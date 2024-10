Getty Images

Uno dei grandi temi del mondo del calcio a Genova, di recente, è la questione stadio. Come noto, la volontà dell'amministrazione comunale, ma anche dei due club Sampdoria e Genoa è quella di procedere con il restyling del Luigi Ferraris, tanto è vero che di recente le squadre avevano annunciato con un comunicato la nascita di "Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l'obiettivo di formulare l'offerta per l'acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione".



Il Sindaco Marco Bucci di recente aveva annunciato novità entro fine mese: "Noi siamo pronti ad avere una proposta operativa per la fine di settembre, la porteremo a Roma immediatamente per rispettare le linee guida e le date del ministero. Ci sono le date da rispettare, vogliamo rispettarle e anzi anticiparle per poter partecipare alla scelta per gli Europei di calcio del 2032" aveva detto il primo cittadino in un'intervista.

Oggi però a Telenord il numero uno di Palazzo Tursi è tornato sull'argomento stadio, per tracciare una nuova deadline: "Giusto dare ai genovesi un ‘nuovo’ stadio, anche per gli Europei del 2032. Aspetto dalle società o dai privati il progetto per i lavori entro ottobre, il primo che arriva lo prendiamo. Sono d’accordo col Ministro Abodi. Genoa e Sampdoria sinora non mi hanno dato ancora alcuna certezza, ma ci sono tanti altri interessati all’investimento. Sarebbe bello avere il supporto di un terzo soggetto, magari si trova chi fa i lavori di ristrutturazione e chi gestisce e fa rendere l’impianto".