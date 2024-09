Getty Images

Genoa e Sampdoria insieme per l'acquisto del Ferraris: nasce Genova Stadium S.r.l.

Redazione CM

14 minuti fa



Il Genoa e la Sampdoria avanti insieme: nella settimana del derby in programma per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, i due club cugini uniscono le forze in maniera analoga a quel che stanno facendo Inter e Milan per giungere ad una sintesi sulla questione stadio. Ecco il comunicato ufficiale:



"Genoa CFC e U.C. Sampdoria annunciano ufficialmente la nascita di Genova Stadium S.r.l., composta pariteticamente dai due club. La società avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione".