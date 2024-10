Ferrero scrive ai Friedkin: "Salviamo la Roma, basta buttare soldi con i ds stranieri

Getty Images

L'ambiente intorno allaè sempre più infuocato: la squadra in campo incappa in continui passi falsi, la società è sempre al centro delle critiche dei tifosi. Uno di loro,, imprenditore ed ex presidente della, ha scritto una lunga lettera aperta, affidata a LaPresse, nella quale si rivolge ai proprietarisulla società. Io mi sono messo contro tutta la Sampdoria perché fin da bambino ho vissuto e tifato la. Quella di Di Bartolomei, di Liedholm,Ma oggi sono molto incazzato, perché caro presidente Friedkin noi siamo moltoche lei è venuto a investire nella Roma, ma siamoperché evidentemente è contornato daLa Roma va rifondata.Perché ha vicino gente forse poco intenditrice di questo calcio. La Roma non è un parlamento europeo, non può essere gestita da direttori stranieri, come, che non conoscono il mondo romanista. Il calcio deve essere seguito da vicino, formiamo il nuovo governo Roma. Con tutte le eccellenze che abbiamo dobbiamo per forza farci del male prendendo gente che ha fatto spendere soldi a vuoto?Lei, presidente, che va rispettato per quanti soldi ha messo nella Roma,Io non voglio soldi e non cerco lavoro, voglio solo che ci regali unIl calcio è amore, passione. Lei vuole lo stadio sold out?Oggi ci ha regalato solo pallone, pallonate e pallonari, e non per colpa sua”.

Siamo romani, romanisti, e amiamo la Roma, se si fa consigliare con meno soldi e più amore, vivrà tutti i giorni con grande soddisfazione.