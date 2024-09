Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Feyenoord-Bayer Leverkusen in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Una stagione senza sconfitte, se non nell'ultimo atto di Europa League: lo spettacolaredi Xabi Alonso si presenta alla nuova Champions League da campione di Germania e cerca la consacrazione in chiave europea. Luogo di battesimo in questa stagione a livello continentale sarà lo stadio De Kuip, casa del, dove Roma e Lazio negli ultimi anni hanno avuto pane per i loro denti. E' proprio nella rosa degli olandesi di Priske che si trova in prestito Facundo Gonzalez, difensore di proprietà della Juventus.