L'ha i suoi due player azzurri per Fifa 20: terminate le selezioni per la, che hanno visto prevalere, player del Monza, su PlayStation 4 esu Xbox. Il comunicato della Figc:Sono Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti per la piattaforma Playstation e Marco ‘TactualStrange’ Paolicelli per Xbox i due componenti della eNazionale FIFA che avranno l’onore di rappresentare i colori azzurri nelle prossime competizioni internazionali per nazioni. I due player si sono imposti nei tornei online, uno per ciascuna piattaforma di gioco, che nel pomeriggio di ieri hanno visto sfidarsi i 32 finalisti selezionati al termine delle qualifiche TIMVISION FIFA 2020.Sulla piattaforma Playstation Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti ha avuto la meglio sugli avversari al termine di un torneo molto combattuto: il player professionista del Monza Calcio si è imposto nella finale disputata contro il suo compagno di club ‘Figurinho’ (3-2 nella prima partita e 2-0 nella seconda). In virtù del successo ottenuto, Cacciapuoti difenderà nei prossimi giorni la maglia azzurra in occasione della FIFA eNations StayAndPlay Cup, torneo amichevole promosso dalla FIFA con l’obiettivo di ribadire l’impegno del calcio mondiale nella condivisione di messaggi positivi in questo difficile momento. Il secondo player sarà un calciatore della Nazionale di Roberto Mancini, il cui nome sarà annunciato nei prossimi giorni dalla FIGC. La FIFA eNations StayAndPlay Cup prenderà il via martedì 21 e mercoledì 22 aprile con la prima fase di qualificazione, a cui faranno seguito una fase ad eliminazione diretta (venerdì 24 aprile) e una fase finale che si disputerà sabato 25 aprile.Nel torneo su piattaforma Xbox a spuntarla, invece, è stato Marco ‘TactualStrange’ Paolicelli: al termine di un percorso avvincente - con una sola sconfitta in tutto il torneo - Paolicelli ha superato in finale ‘AngryxMiche’ (4-2 ai calci di rigore la prima partita, un secco 3-0 nella seconda).