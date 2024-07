Fifa-Leghe, è guerra sul Mondiale per Club. UFFICIALE il ricorso alla Commissione Europea, c'è la risposta

AFP via Getty Images

Lo scontro che sembrava inevitabile è ufficialmente diventato realtà.che dovrebbe partire nel 2025 negli Stati Uniti e che vedrà Inter e Juventus come formazioni italiane partecipanti. Ildato che è partito oggi ufficialmente ildei rappresentanti dei campionati nei confronti della competizione direttamente alla Commissione Europea.Secondo quanto riferito dalle Leghe Europee e del sindacato calciatori, la Fifa nell'organizzare il Mondiale per Club, oltre la fine della stagione sportiva e senza aver consultato le federazioni continentali e nazionali, ha abusato della sua posizione di dominanza, un po' come fatto dalla Uefa nei confronti del defunto progetto Superlega. E per questo, proprio come fatto da A22 che ha ottenuto un'importante vittoria in sede di tribunale europeo anche le Leghe hanno fatto ricorso ufficialmente alla Commissione Europea con questa motivazioni:

Immediata la risposta della Fifa che ha difeso con forza la sua decisione ribadendo che il calendario che comprende anche il Mondiale per Club era stato approvato anche da coloro che oggi fanno ricorso: "