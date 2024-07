AFP via Getty Images

Sono ben 161 i giocatori inche, ad oggi, hanno una squadra, ma che sono già stati avvisati dai rispettivi club che dovranno trovare un'altra destinazione. Tra questi ci sono nomi illustri appartenenti a top club italiani come Origi (Milan), Correa (Inter), Soulé (Juventus) e Shomurodov (Roma). Senza nulla togliere anche a Basic (Lazio), Amrabat (Fiorentina) e tanti altri. La, per provare a limitare questa problematica, ha imposto un regolamento al quale, però, lanon si è ancora adeguata.- Per cercare di non incorrere in questa problematica, da risolvere, la FIFA, qualche anno fa, aveva messo a punto un, con l'obiettivo di ridurre il numero dei professionisti per contratto. Era, anche, stata disposta una riduzione graduale dei prestiti verso l’estero: per la stagione scorsa erano un massimo di 7, in quella che sta per partire, invece, non si potranno prestare più di 6 giocatori. Sì, però, allora come mai tutti i club di Serie A superano la doppia cifra e "aggirano" questo regolamento?

- La lacuna sta nel fatto che, fino a ieri, il limite non valeva per gli Under 21 formati nei club e per i trasferimenti interni. La, poi, tre anni fa aveva chiesto alle federazioni - lain questo caso - di adeguare il regolamento anche per i trasferimenti nazionali. A causa di ritardi, però, la Federcalcio non lo ha ancora fatto e ci sarà tempo fino al 1° luglio 2025. La realizzazione delle seconde squadre - come fatto da Juventus, Atalanta e Milan - potrebbe essere la soluzione a questa problematica. Questi progetti, però, sono costosi e non liberano i club dall'obbligo di avere anche una squadra Primavera, dovendo, così, sostenere una spesa che non tutte le società possono permettersi.