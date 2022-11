Dal 6 al 16 novembre si rinnova l'appuntamento con "I Giorni della Ricerca" di Fondazione AIRC, dieci giorni per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancro, che resta un'emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2022, di oltre 136 milioni di euro. Con i Giorni della Ricerca è possibile informarsi e donare (mandando un sms o chiamando il 45521) seguendo la campagna RAI per AIRC e scendendo in campo insieme alle squadre della Serie A, ai campioni della Nazionale e ai media sportivi con "Un Gol per la Ricerca". Inoltre, sabato 12 novembre i volontari AIRC tornano in 1.800 piazze a distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro.