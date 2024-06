AFP via Getty Images

Finale Champions League, Costacurta: "Quanti rimpianti per l'Inter!"

53 minuti fa



Borussia Dortmund e Real Madrid si giocheranno la finale di Champions League. Dopo la passata stagione in cui l'Inter è arrivata a un soffio dal sorprendere il Manchester City, quest'anno non ci saranno nostre rappresentanti a Wembley, un vero rammarico soprattutto per i nerazzurri. Almeno così la pensa Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ora opinionista, che ha parlato a La Stampa.



IL PARERE - “Non sempre vince la favorita, il Real ha tanti giocatori che possono risolvere questo genere di partita. Devo inoltre ammettere che è tutta la stagione che sottovaluto la squadra di Terzic. Ogni volta tirano fuori l’orgoglio e ribaltano il pronostico. Lo hanno già fatto con l’Atletico Madrid e con il Psg. E’ chiaro che sarà molto difficile fare un’impresa simile a quella dell’Atalanta in Europa League. Se le squadre italiane hanno più di qualche rimpianto? Beh sì, l’Inter soprattutto, complice la partita di andata contro l’Atlético a San Siro. In quella partita avrebbero potuto fare meglio e segnare qualche gol in più per evitare la rimonta al Metropolitano”.