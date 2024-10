Fini alla conquista dell'Olanda: chi è il talento italiano che dribbla più di Yamal

In Olanda c'è un italiano che dribbla più di Yamal e corre in avanti più di Rodrygo del Real Madrid., seconda a -1 da Den Bosch ed Helmond. Fini è un esterno d'attacco che gioca preferibilmente a destra a piede invertito, col nuovo club ha già fatto due gol e quattro assist in otto partite: lì davanti è diventato un titolare fisso, indispensabile. Decisivo in quasi tutte le partite giocate.

- Sulla crescita di Seydou Fini. Scelta saggia, perché in Olanda il ragazzo sta trovando spazio e continuità, sperando di tornare in Italia nella prossima stagione. Quello per i colori rossoblù è un amore che nasce da lontano, sugli spalti di Marassi a tifare insieme agli amici.- Nato a Nuovo con doppio passaporto italiano e ivoriano, a sette anni entra nel settore giovanile del Genoa liquidando la Sampdoria con un secco "no, grazie". Troppo forte il sentimento per il Grifone, tatuato sul cuore e compagno di crescita.

- Un anno dopo, di questi tempo, realizza il sogno di una vita:. Dopo quella volta arrivano altri tre spezzoni di gara contro Empoli e Monza, oltre a una manciata di minuti negli ottavi di Coppa Italia con la Lazio. L'ultima volta in rossoblù (per ora...) nel primo turno di Coppa Italia in questa stagione (nella prima giornata di campionato era in panchina).- Poi Fini ha preso il primo volo per l'Olanda, e ora sta lasciando tutti a bocca aperta. Considerando gli esterni d'attacco dei cinque campionati principali in Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna),; e dietro di lui Yamal, Minteh, Kubo, Olise, Rodrygo, Saka, Salah e Bakayoko. No, non c'è nessun giocatore della Serie A. Ma non è finita qui, perché se consideriamo i movimenti che hanno portato a un gol nei 90 minuti, Fini è secondo dietro solo a Dembelé: 0.98 il francese e 0.82 l'italiano.

- Fini è tenuto sotto osservazione anche dal ct dell'Under 21 Carmine Nunziata col quale ha già debuttato.: l'esperienza all'Excelsior è la seconda lontana dall'Italia dopo quella con lo Standard Liegi nella seconda parte della scorsa stagione. Qui però la musica è diversa, Seydou ha avuto un impatto pazzesco in Olanda. E il Genoa lo monitora.