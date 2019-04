La proprietà della Fiorentina non ha digerito la sconfitta odierna contro il Frosinone per 1-0. Dopo la sconfitta interna di oggi, la Fiorentina ha deciso di pubblicare sul proprio sito una nota ufficiale per cercare di fare chiarezza sul momento negativo. A meno di 20 giorni dal ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in discussione ci sono l'operato di Stefano Pioli e quello del direttore generale Pantaleo Corvino. Questo il comunicato ufficiale:



IL COMUNICATO - “A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l’impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell’ultima parte dell’anno sportivo. Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione”.