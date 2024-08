Fiorentina, accordo con il Venezia per Tessmann: ecco cosa manca per chiudere. E De Gea…

Calciomercato

La Fiorentina è sicuramente tra le squadre più attive sul mercato. Il nuovo allenatore Palladino ha già abbracciato tre acquisti di assoluto valore e che sono arrivati a Firenze con grandi motivazioni come Kean, Pograncic e Colpani ma l’opera non è ancora completa. Il dg Daniele Pradè sta lavorando anche per rinforzare la mediana con 1/2 colpi interessanti.



ACCORDO CON IL VENEZIA - Dopo due settimane di trattativa serrata, la Fiorentina ha in mano un accordo totale con il Venezia per l'acquisto del centrocampista Tanner Tessmann. Il 22enne nazionale statunitense é stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A dei lagunari con 7 gol e 3 assist. Ora il direttore generale Pradè vuole convincere il ragazzo, che nei giorni scorsi aveva rifiutato una proposta dell’Inter perché vuole sposare un progetto che lo veda protagonista assicurato. La Fiorentina è molto fiduciosa di ottenere presto il sì di Tanner e sta spingendo con l’intermediario Minieri. Si lavora strenuamente per risolvere gli ultimi dettagli contrattuali e in particolare quelli relativi alle commissioni da versare agli agenti, uno dei motivi che ha portato allo stop dell'operazione coi campioni d'Italia.