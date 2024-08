Perché stavolta Nico Gonzalez e la Fiorentina si possono separare davvero

Tanto tuonò che piovve. Più o meno in tutte le sessioni di calciomercato. E ci mancherebbe altro. L’argentino è l’elemento di maggior talento della rosa e, dopo 3 anni passati in riva all’Arno, è oggi un giocatore di caratura internazionale, trascinatore col club e un quasi titolare in una nazionale zeppa di talento come quella argentina. Non è un mistero, dunque, che l’ex Stoccarda riscuota interesse e apprezzamento un po’ ovunque, sebbene la Fiorentina sia sempre riuscita a resistere agli assalti delle pretendenti.Stavolta le carte in tavola sono molto diverse e, destinazione che non convinceva al 100% neppure l’argentino., che hanno già raccolto un ok di massima al trasferimento da parte dell’entourage del giocatore. Stavolta Nico Gonzalez potrebbe davvero preparare le valigie.In primis c’è da considerare la volontà del giocatore, che dopo tre anni passati a Firenze e con 26 primavere sulle spallee in cui, con tutta probabilità,Dall’altra parte. Anzi, per certi aspetti potrebbe anche essere invogliata a favorirlo. E questo perché oggi il club si trova in una politica diUna politica che ha portato, per esempio, alla cessione di Milenkovic.con i suoi 3 milioni di euro netti di ingaggio. Una cifra decisamente importante per le casse gigliate. Così come importante dovrà essere l’offerta che arriverà sul tavolo dei dirigenti viola per convincerli a privarsi davvero dell’argentino che, ricordiamo, non ha ancora ufficialmente comunicato l’intenzione di andarsene.