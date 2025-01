Fiorentina, accordo per Folorunsho: spunta la data delle visite mediche, manca solo un dettaglio

Dopo l'acquisto reso ufficiale di Valentini dal Boca Juniors e in attesa del colpo Pablo Marì in difesa, laè vicinissima a chiudere il più atteso colpo a centrocampo che, almeno numericamente, prenderà il posto di Bove nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino. Siamo ai dettagli per l'acquisto didale spunta già la data delle possibili visite mediche.I due club hanno di fatto trovato un principio di accordo con una formula che vedrà la Fiorentina prelevare il centrocampista classe 1998 in. Secondo il Corriere Fiorentino sono già state fissate le visite mediche che si dovranno svolgere al più tardi nella giornata di giovedì, al più tardi entro fine settimana.

Cosa manca? I club sono a posto, il giocatore ha dato il via libera, ma manca ancora superare le ultime resistenze di. L'allenatore salentino non vorrebbe lasciar partire un suo giocatore senza avere la certezza di aver già preso un sostituto sul mercato. In stagione però Folorunsho è stato utilizzato soltanto per 7 gare e per un totale di soli 103 minuti di cui l'unica titolarità arrivata nella sconfitta di Coppa Italia subita contro la Lazio. Anche per questo è anche il giocatore a spingere per superare tutta l'impasse.