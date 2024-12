Folorunsho ha l'accordo con la Fiorentina: i dettagli e cosa manca col Napoli

Getty Images

Saràsalvo sorprese che non sembrano all'orizzonte, il primo rinforzo invernale della. Il centrocampista, già gradito a Palladino in estate, non fa parte dei piani di Antonio Conte che lo ha addirittura escluso dai convocati per l'ultima gara dell'anno vinta contro il Venezia, eLa base della trattativa è un. Cosa manca per chiudere? Bisogna ancora trovare la quadra definitiva col Napoli, ma tutte le parti sono interessate a chiudere l'affare.

Un tema può essere l'imminente: la Fiorentina ha bisogno di Folorunsho quanto prima, ma è difficile immaginare che il Napoli se lo voglia trovare contro tra pochi giorni., almeno ufficialmente dato che siamo già sul rettilineo finale.Folorunsho accetta la Fiorentina dopo essere stato molto vicino alla Lazio del suo mentore Marco Baroni, con il quale ha lavorato alla Reggina e al Verona negli anni. A Roma è sbocciato Dele-Bashiru, edopo quella di Euro 2024.