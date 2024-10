Fiorentina, Adli: "Lavoro tanto ma niente paragoni illustri. Milan? Vi svelo cosa non ha funzionato"

Getty Images

è una delle più belle sorprese della Fiorentina di questa nova stagione. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, il francese si è già imposto nel centrocampo di Raffaele Palladino e, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'ambientamento nella nuova realtà viola: "Lavoriamo da un mese insieme e queste due settimane abbiamo lavorato e vogliamo continuare a fare bene. Il mio impatto con Firenze? Quando sono arrivato ho fatto un lavoro diverso perché non ero al top. Ho lavoro molto per ambientarmi e tornare a livelli alti. Mi hanno aiutato tutti. Ho parlato subito con Biraghi, ma tutti i miei compagni mi hanno aiutato."

- "Si certo, lui mi dà tanta fiducia e io rispondo con la voglia di lavorare. Poi, partita dopo partita, la devi ottenere da solo la possibilità di giocare. Cosa è mancato al Milan?Arrivato in Italia non ero ancora un giocatore completo, Pioli mi ha aiutato molto. Mi sono sforzato molto per crescere e giocare di più. Il mio ruolo? A me basta giocare, ma per me il calcio non si basa sul sistema di gioco. Voglio vincere con la Fiorentina e puntare in alto. Il paragone con Borja Valero e Pizarro? Rispetto troppo questi giocatori per paragonarmici, penso solo a lavorare."