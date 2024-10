Fiorentina, Kean recupera. Lavora in gruppo in vista del Lecce

41 minuti fa



Arrivano buone notizie dall'allenamento che si è tenuto questa mattina al Viola Park per la Fiorentina in vista della partita contro il Lecce di domenica prossima alle 15:00. Moise Kean, infatti, ha recuperato dall'infortunio alla schiena, che lo aveva costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale italiana, e ha svolto la sessione d'allenamento in gruppo. A darne notizia sono i colleghi di Sky Sport direttamente dal centro sportivo gigliato.



CHI RECUPERA E CHI NO - Il centravanti azzurro, dunque, sarà regolarmente al suo posto al centro dell'attacco nel match del Via del Mare. Lo stesso non si può dire di Marin Pongracic che, ancora, sta svolgendo lavoro personalizzato. Sul croato aleggia un alone di mistero dopo l'affaticamento muscolare che aveva accusato a metà di settembre. Molto probabile che per l'ex Lecce siano emerse problematiche muscolari di altro tipo e la sua presenza in Salento è un'ipotesi da scartare. In ogni caso, Palladino sorride pe ril recupero del su centravanti principe.