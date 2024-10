Lecce, l'AD Mencucci: "Fiorentina, tranquilla: Pongracic uno dei migliori giocatori in A"

12 minuti fa



Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida fra le due squadre: "L'inizio non è stato dei migliori, ma abbiamo affrontato squadre forti. La rimonta con il Parma è stata una grossa delusione. Siamo fiduciosi. Avere un avversario ostico come la Fiorentina dopo la sosta non è facile, ma ci proviamo. "



PONGRACIC - "Per me è stato uno dei migliori giocatori del campionato, sia fuori che dentro il campo. Credo ci sia un problema di adattamento iniziale. Non può rimanere ai margini della Fiorentina, state tranquilli. La Fiorentina? Hanno cambiato molti giocatori e l'allenatore. Non possiamo pretendere che possa funzionare tutto da subito. Serve un minimo di adattamento. Fantastica la gara contro il Milan. L'obiettivo della Fiorentina è andare in Europa, poi vedremo quale. Ci sono molte squadre concorrenti, come la Lazio di Baroni che gioca benissimo. Bologna e Roma le vedo in difficoltà. "